Fórum Madeira recebe exposição de dinossauros ‘Dino’s Live’

De 13 de Julho a 12 de Agosto, o Fórum Madeira irá alegrar as férias de Verão com a chegada da exposição ‘Dino’s Live’, que contará com seis espécies de dinossauros diferentes

A mostra será gratuita e decorrerá de segunda-feira a domingo, no horário de funcionamento do centro. Esta contará ainda com outras actividades.

Para todos os futuros arqueólogos e curiosos, os dinossauros presentes que estarão localizados na Praça Central do Fórum Madeira são o Tyrannossaurus, Carnotaurus, Paquicephalosaurus, Styracosaurus e Iguanodon; no corredor do piso 2 irá estar localizado o Velociraptor.

Todos os dinossauros terão escala real por forma a que os mais novos usufruam desta experiência de outro mundo.