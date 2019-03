Festival MEO Sons do Mar 2019 traz António Zambujo e Ana Moura em Agosto

O festival MEO Sons do Mar 2019 realiza-se nos dias 30 e 31 de Agosto, no Parque de Santa Catarina, no Funchal.

No dia 30 de Agosto, o destaque vai para o concerto de António Zambujo que terá uma convidada especial: a fadista Ana Moura. Mas Zambujo terá outros convidados que serão anunciados em breve.

O artista ou artistas convidados para o 31 de Agosto ainda não foram revelados.

A apresentação do festival decorre na Câmara Municipal do Funchal, parceira do festival.