‘Festival Avesso’ regressa à Ponta do Sol de 26 a 29 de Setembro

O festival de teatro ‘Avesso’ regressa à Ponta do Sol, de 26 a 29 de Setembro.

Nesta V edição, a abrir o festival estará em reposição, no Centro Cultural John dos Passos )CCJP), pelas 21 horas, o espectáculo ‘Bem Longe Daqui’. Uma oportunidade de ver ou rever os personagens que habitam em Lugar do Meio, à beira do silêncio. Um espectáculo não-verbal com muito para dizer.

Já na noite de sexta-feira, 27 de Setembro, Paulo Patrício leva ao palco ‘Coisinha Sexy’. “A comédia portuguesa com mais disparates por metro quadrado!”, realça a sinopse.

‘A última estação’, de Elmano Sancho sobe ao palco do CCJP a 28 de Setembro. Um espectáculo que estreou no Festival de Almada e fez circulação nacional durante a temporada 2018/2019, tendo conquistado o prémio de teatro Carlos Avilez da Mirpuri Fondation em 2018.

No domingo, logo pela manhã, terá lugar um espectáculo para bebés e infância. O Teatro Plage apresenta ‘Lullaby’, que parte de um cruzamento do bailado ‘Copélia’ e do conto ‘A Lagarta Comilona’, de Eric Carl, baseando-se na construção de estímulos sensoriais, em particular daqueles que partem de elementos naturais como as frutas, as cores e os legumes. O palco será a Capela de São Sebastião, na manhã de domingo, pelas 11 horas.

Para ver na tarde de domingo, às 17 horas, no Centro Cultural John dos Passos há ‘Sítio’, um “poema-espectáculo” da Companhia de Chanca, que convida idosos, crianças, jovens e população activa a reflectir sobre o problema da desertificação humana. Um espectáculo de teatro físico, sem texto, com recurso à manipulação de objectos e à expressividade do corpo através do uso da máscara larvar.

Para encerrar o Festival Avesso 2019, um ‘Concerto para olhos vendados’, de Luís Antero, que convida o público a vendar os olhos e a viajar pelo fantástico universo sonoro quotidiano e sua (eventual) ligação com a memória.

Luís Antero irá também realizar um workshop de iniciação a gravações sonoras de campo (para alunos e público em geral), com recolha de elementos sonoros que farão parte da construção da paisagem sonora que será apresentada ao vivo. A acontecer na sexta à tarde e no sábado de manhã.

De referir que este festival trata-se de uma organização da Associação Avesso, com o apoio da Secretaria Regional do Turismo e Cultura/Direcção Regional da Cultura, que conta ainda com os apoios da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Junta de Freguesia da Ponta do Sol e Junta de Freguesia dos Canhas, bem como o apoio logístico de várias entidades regionais.

Os bilhetes podem ser adquiridos, até hoje (dia 25 de Setembro), na sede da Avesso, no Centro Cultural John dos Passos, e nas lojas Flow (Madeira Shopping, Fórum Madeira e La Vie).

O valor dos ingressos para as sessões ‘Coisinha Sexy’, ‘A última estação’, ‘Sítio’ e ‘Concerto para olhos vendados’ é de 7,5 euros (5 euros para estudantes).

‘Bem longe daqui’ tem o custo de 5 euros (3 euros para estudantes) e para o espectáculo infantil existe o bilhete ‘1 adulto + 1 criança’ que custa 5 euros (um bilhete adicional custa 3 euros).

Existe ainda um ‘pack festival’, que inclui todos as sessões (excepto para o espectáculo infantil), pelo valor de 30 euros (20 para estudantes).

O festival contará ainda com um espaço infantil, para que os pais possam assistir calmamente aos espectáculos, enquanto as crianças ficam entretidas com jogos e actividades, pelo custo de um euro.