‘Fado Funchal’ prossegue esta segunda-feira com Cristina Branco

O Teatro Municipal Baltazar Dias prossegue hoje com a segunda edição do ‘Fado Funchal’. Depois dos espectáculos com Mafalda Arnauht, no passado dia 5 de Outubro, e do concerto Funchal Canta Alfredo Marceneiro, com produção de Pedro Marques, que aconteceu a 6 de Outubro, eis que, esta segunda-feira, sobe ao palco Cristina Branco, pelas 21 horas.

Amanhã, dia 8 de Outubro, às 15 e às 19 horas, será exibido o ‘Vadio - Filme de Stefan Lechner. E, no dia 9 de Outubro, acontece um dos pontos altos deste evento, com o espectáculo Alexandra Canta Amália. O concerto realiza-se às 21 horas.

A segunda edição do Fado Funchal é um evento da Câmara Municipal do Funchal, em parceria com a Associação de Fado da Madeira, que começou a 5 de Outubro e terminou no dia 9 de Outubro, no Teatro Municipal Baltazar Dias.