‘Fado à beira-mar’ encanta na Ribeira Brava

Foi com casa cheia que, ontem à noite, se cantou o Fado na frente-mar da Ribeira Brava, num espectáculo fortemente aplaudido, pelo público, na sua estreia.

O evento, integrado nas Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo prossegue, nesta sexta-feira (26 de Julho), pelas 21 horas, na baía de Câmara de Lobos e, amanhã, no mesmo horário, no Engenho do Porto da Cruz.

A secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, fala em “mais um aposta ganha”, sublinhando “a importância de potenciar, através das celebrações dos 600 Anos, a criação de novos eventos, descentralizados e capazes de vir a enriquecer a oferta e a agenda cultural da Região, no futuro”.

Uma oferta que se deseja “de qualidade, diversificada e simultaneamente destinada a vários públicos” e que, “à semelhança de outras iniciativas como o ‘Música a Norte’ ou o ‘Música na Natureza’ (no Porto Santo) conseguem tirar partido dos locais onde se dinamizam, quer do ponto de vista turístico quer cultural, ao mesmo tempo que se afirmam pela diferença e chegam a toda a população, nos diferentes concelhos”, vincou a governante.

Acresce referir que, além da participação, enquanto convidada especial, da jovem fadista Mara Pedro – detentora de um percurso digno de registo no mundo do fado, onde se registam actuações em diversos países, tais como França, Suíça, Espanha, Lituânia, Brasil, Canadá, EUA e prémios internacionais, nomeadamente o Prémio Internacional da Música Portuguesa nos EUA, entre outros – entram em cena, nestes espectáculos, os fadistas madeirenses Paulo Amaro, Laura Silva, Rui Fernando, Ricardo Freitas e Maria José.