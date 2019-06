Exposição ‘Viagens com mais de um século de História’ para ver no Espaço Infoart

O Espaço Infoart, na Avenida Arriaga, recebeu ontem a inauguração da exposição ‘Viagens com mais de um século de História’, que estará em exibição até 22 de Junho, das 09h30 às 12h30 e das 14 às 17 horas.

A inauguração contou com a presença da secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, naquele que é mais um exemplo da itinerância e de descentralização da oferta cultural, tornando-a acessível a vários e diferentes públicos.

Esta mostra decorre de um projecto do Museu Etnográfico da Madeira, retratando, inclusivamente com recurso a audiovisuais, o processo de fabrico dos conhecidos carros de cesto, que tem de um século de existência, como também o quotidiano dos próprios carreiros, deste modo, salvaguardando e promovendo a história de um produto que está associado à identidade dos madeirenses, sendo também um dos elementos mais associados à imagem da Região, do ponto de vista turístico.