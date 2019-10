Exposição ‘Emanuel Aguiar, 40 anos a criar’ para ver no Salão Nobre do Baltazar Dias

Foi ontem inaugurada a exposição que celebra os 40 anos de carreira do artista plástico madeirense Emanuel Aguiar.

A mostra, intitulada ‘Emanuel Aguiar, 40 anos a criar’, reúne 30 obras do artista e estará patente no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias, até ao próximo dia 31 de Outubro.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, esteve presente na inauguração, tendo dito que é uma honra para o Funchal receber esta exposição, “acreditando que este é um momento especial também para o artista, que expõe agora num espaço de referência da cidade os trabalhos que reflectem 40 anos de intensa dedicação à criação artística”.

“O Emanuel Aguiar é um artista do mundo, está representado pelas suas colecções em diversos países, e faz toda o sentido ter agora no Funchal um resumo da sua história, o que é também motivo de orgulho para todos os funchalenses”, disse.

“Na Câmara Municipal do Funchal temos apostado, como todos sabem, em políticas concretas de apoio às actividades culturais, porque não falta talento na nossa Região, muitas vezes o que falta é a forma certa de impulsionar os nossos artistas, e como tal, temos promovido estas parcerias no sentido de divulgar o trabalho, por um lado, e de proporcionar aos funchalenses uma oferta diversificada e oportunidades singulares como esta”, acrescentou.