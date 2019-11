Exposição ‘50 anos do Serviço Técnico de Educação Especial’ na Quinta do Leme

A abertura da exposição ‘50 anos do Serviço Técnico de Educação Especial’, esta quarta-feira, na Quinta do Leme, deu por findas as comemorações do Cinquentenário do STEE, precisamente no dia (6 de Novembro) em que este serviço completou 51 anos de atividade.

Em cinco painéis, denominados ‘A Conquista’, ‘A Sabedoria’, ‘O Pioneirismo’, ‘A Identidade’ e ‘A Certeza’, conta-se a história destas cinco décadas do então Centro de Educação Especial da Madeira, desde a sua génese, passando pelo seu crescimento e desenvolvimento, até à actualidade.

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, relevou a capacidade de inovação daquele serviço, que lhe granjeou prestígio internacional. “Estamos sempre disponíveis para aceder aos desafios que nos são colocados, na certeza de que, também pela partilha e pela sua capacidade de comunicação, este serviço consegue encontrar os melhores caminhos para responder às diferentes solicitações”.

O governante sublinhou a importância do STEE para a integração dos alunos no contexto social, reconhecendo a qualidade do trabalho que ali é realizado em prol da comunidade, e enalteceu “a dignidade, a dimensão e a qualidade” das comemorações do Cinquentenário, que contribuíram para uma maior visibilidade e valorização daquela instituição.

A directora do STEE, Gabriela Fernandes, por seu turno, crê numa contínua melhoria do projecto. “Acredito que a próxima década será de inovação, porque a equipa do STEE é resiliente e está acostumada a desafios diários para fazer mais e melhor pelos alunos”, concluiu.

Na cerimónia foram distinguidos vários elementos que contribuíram para a realização das 36 actividades que compuseram as comemorações do Cinquentenário.