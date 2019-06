Evento ‘Camacha de Ontem, Madeira de Sempre’ integra programa dos 600 Anos

A Quinta da Camacha recebe, no próximo dia 14 de Julho, o evento ‘Camacha de Ontem, Madeira de Sempre’, iniciativa organizada pela ADESCA – Associação de Desenvolvimento Social e Cultural da Camacha – e integrada nas Comemorações dos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo.

A apresentação oficial acontece esta tarde, 21 de Junho, às 18 horas, com a presença do Presidente da Comissão Executiva dos 600 Anos, Guilherme Silva.

O projecto, que consiste num Cortejo Etnográfico com cerca de 500 figurantes, envolvendo e mobilizando as várias Associações e Grupos culturais da Freguesia da Camacha, assume, no entender da Secretária Regional do Turismo e Cultura, “a maior importância a vários níveis”, uma vez que “constitui uma verdadeira montra da cultura e das tradições locais desta freguesia, junta as diversas instituições culturais da Camacha num trabalho de parceria e, naturalmente porque representa uma oportunidade de promoção, inclusive do ponto de vista turístico, de uma freguesia que é, sem dúvida, das mais visitadas pelos nossos turistas”.

Para Paula Cabaço, os objetivos que se cumprem através desta acção, justificam o apoio da Secretaria Regional do Turismo e Cultura e a sua integração na programação dos 600 Anos, considerando que “é digna de registo a pujança e dinâmica cultural da Camacha, facilmente comprovável pelo grande número de Associações e Grupos existentes, sendo uma das Freguesias, na Região, onde o património cultural imaterial mais interesse desperta na população, residente e visitante”.