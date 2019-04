Estilista Fátima Lopes é uma das convidadas do ‘5 Para a Meia Noite’

A estilista madeirense Fátima Lopes será uma das convidadas do programa ‘5 Para a Meia Noite’, que passa hoje na RTP 1, quando forem 22h30.

José Carlos Pereira, Sofia Ramada “Fake Bogger” Curto e Igor Regalla também vão marcar presença no programa apresentado por Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves.

Fátima Lopes apresenta, amanhã, pelas 21 horas, no Hotel Epic Sana, o desfile que levou a Paris, como forma de celebrar 20 anos na Fashion Week. A criação de um vestido para a cantora Beyoncé também estará em destaque, tal como a apresentação do projecto feito com a TAP para uma linha de t-shirts.