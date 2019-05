“Este é dos maiores eventos culturais da cidade do Funchal”, disse Cafôfo sobre a Feira do Livro

Realizou-se há pouco a abertura da 45.ª da Feira do Livro. Paulo Cafôfo, presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), disse que este “é mais um grande evento cultural”, que se realiza na cidade, tendo destacado todas as iniciativas que irão decorrer até ao dia 2 de Junho.

“Este é dos maiores eventos culturais da cidade do Funchal. São 45 anos de Feira do Livro e teremos uma programação repleta de eventos, não só ligados à literatura, mas também a outras áreas artísticas”, disse, no discurso de abertura da feira.

O autarca afirmou que este é um evento cultural que traz muitas pessoas até à baixa citadina do Funchal, sendo importante para “os 25 stands que estão instalados” na Avenida Arriaga. O que, no seu entender, é uma forma de promover cada um deles e de fazer com que estes possam escoar os seus livros.

“Este é um evento essencialmente de cariz cultural que gira em torno das leituras, da literatura, dos escritores e das escritoras”, realçou, frisando que a placa central da Avenida Arriaga é o local indicado para a realização da feira.

Este é um evento que está orçado no valor total de 150 mil euros.