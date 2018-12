Espectáculo com Joaquim Monchique com segunda sessão já esgotada

Está esgotada a sessão de sábado de ‘Mais respeito que sou tua mãe’, e para a primeira sessão na sexta-feira já só restam cerca de 50 bilhetes. O espectáculo de teatro protagonizado por Joaquim Monchique, trazido ao Funchal pelo DIÁRIO, é apresentado nos dois dias às 21 horas no Auditório do Centro de Congressos do da Madeira.

O actor assume neste trabalho o papel de matriarca no meio de uma família disfuncional. Ela é ‘Esmeralda Bartolomeu’, a “mãe de família e dona de casa mais desesperada da Baixa da Banheira e de Portugal”, anuncia a produtora, que com este trabalho presta homenagem às mães “que mantêm as famílias à tona de água, mesmo perante as contrariedades e dificuldades”.

Além de representar, Monchique assume aqui também o papel de encenador, sendo acompanhado em palco por Luís Mascarenhas, Joel Branco, Tiago Aldeia, Rita Tristão da Silva, Rui Andrade, Diogo Mesquita, Bruna Andrade e Leonor Biscaia.

Os bilhetes que restam podem ser comprados através da página do DIÁRIO ou nas lojas do DIÁRIO. Custam 18 euros para assinantes, 22 euros para o público em geral, em compra antecipada. Se sobrarem ingressos, no dia vão custar 25 euros à entrada.