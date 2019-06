Escritora Margarida Gonçalves Marques morreu aos 90 anos

A madeirense Margarida Gonçalves Marques morreu no dia de hoje, vítima de uma doença prolongada, com a idade de 90 anos.

Margarida Marques foi professora, directora de serviços do ensino preparatório e escritora, tendo publicado o seu primeiro romance no ano de 2000, após vencer o Prémio Vergílio Ferreira (instituído pela Câmara Municipal de Gouveia em 1999). Depois desse “Um dia Depois do Outro” a funchalense, que nasceu a 27 de Maio de 1929, veio a publicar o livro “Noventa e Nove Justos”, editado por altura da Feira do Livro do Funchal em 2003.

O DIÁRIO endereça sentidas condolências a toda a família.