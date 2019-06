Electro Band lançaram tema original ‘Um Sonho, Uma Vida’

Os Electro Band estão imparáveis. A banda madeirense, constituída por Pedro Freitas e Vítor Sousa, acaba de lançar um tema original, intitulado ‘Um Sonho, Uma Vida’, que está disponível no Youtube.

Além disso, e tendo em conta que irão actuar em diversas festas e arraiais, o grupo deixou a animação no Snack-Bar Jardins de Santa Luzia, onde subiu ao palco ao longo de vários meses.

Do rol de concertos, destaque para a actuação de hoje, dia 29 de Junho, no Cais 8, depois do Festival do Atlântico, assim como para os espectáculos na Gastronómica de Santana, Arco de São Jorge, Álamos, Rochão, São Roque, Atoguia, Canhas e Prazeres, que irão decorrer nos próximos dias.