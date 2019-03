Edmundo Vieira, antigo membro dos D’ZRT, actua na Festa da Cebola

O artista Edmundo Vieira actua, pela mão da SJ Produções, na Festa da Cebola, no Caniço, que se realiza no dia 18 de Maio. A organização do evento é da responsabilidade da Junta do Caniço que prevê uma enchente nos três dias de festa.

Edmundo Vieira, ou apenas Edmundo, (Portimão, 22 de Novembro de 1983) foi um dos quatro membros da banda portuguesa D’ZRT.

Participou em vários concursos de música como o concurso ‘Vou Ser Uma Estrela’ do programa SIC 10 Horas. Foi concorrente da primeira edição do programa ‘Operação Triunfo’, ficando classificado em 12.º lugar entre 16 concorrentes.

Participou como actor nos ‘Morangos com Açúcar’, onde conheceu os outros elementos da banda D’ZRT.

Participou ainda no concurso ‘Dança Comigo’ e lançou o seu álbum a solo em 2009.

Em 2012 participou na série ‘A tua cara não me é estranha - duetos’, fazendo dupla com Daniela Pimenta. Em 2013 participou no reality show ‘Big Brother VIP’, da TVI.

Refira-se que a equipa da SJ Produções para 2019 está mais composta com a entrada das Sweetdancers e do DJ Paulo Felix.