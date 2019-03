E se fôssemos viajar com o novo livro de Anabela Machado?

No próximo dia 3 de Abril, pelas 18h15, decorrerá, no Museu Casa da Luz (Funchal), a apresentação do livro de Anabela Machado, ‘E se fôssemos Viajar? Porque não...’, com a chancela da Editora O Liberal.

De acordo com a autora, educadora de infância, este livro, surgiu num contexto de sala de aula, com o seu grupo de crianças, quando de forma informal, mas assumidamente como tema de estudo, começou por falar dos cinco continentes, dos países, das respectivas cidades, capitais, do seu património cultural, entre outros aspectos referentes a esta temática tão vasta, que é o planeta Terra.

Amante incondicional de viagens, a autora é natural de Bragança, concluiu em 1992 o seu bacharelato em Educação de Infância, na Escola Superior de Educação da mesma cidade, ano em que iniciou as suas funções docentes no norte da ilha da Madeira, mais precisamente no concelho de S. Vicente, na Fajã do Penedo.

No âmbito da literatura é autora e ilustradora de dois livros infantis: “A Bolinha Mágica” e a “Magia dos Opostos”, posteriormente escreveu “As Memórias do Recôndito – Crónica de uma Educadora de Infância”. Ilustrou alguns livros de autores madeirenses e não madeirenses: “Estrelinhas de A a Z” de António Cruz, “As Duas Chaves” da autoria de Armando Correia, “O Meu Painel de Memórias” de Gizela Dias da Silva, “Fred - Uma Aventura no “S. Vicente Cup” da autoria de Nuno Morna, “Ogima- O Viajante do Espaço no Planeta dos BMQ”, da autoria de Francisco Fernandes, “Vamos Brincar aos Dentistas” da autoria de Catarina Fernandes Nepomuceno.

Participou com um texto, na colectânea de livros “Leituras Soltas”, entre outros trabalhos na concepção de logotipos de variados projectos: Panfletos acerca da Violência Doméstica, Alimentação Saudável, Projecto do Berço às Letras, Prevenção Rodoviária, entre outros.