Duas sugestões no ‘Roteiro’ desta quarta-feira, 11 de Dezembro

Palestra de Edward Kassab no Palácio de São Lourenço

No âmbito do ‘Natal no Palácio’, realiza-se hoje, pelas 18 horas, no Salão Nobre do Palácio de São Lourenço, a palestra de Edward Kassab ‘Max Römer e o Natal madeirense’, seguindo-se, pelas 19 horas, a abertura da exposição temporária sobre a mesma temática, na Sala do Jardim.

Além de algumas cedências públicas e privadas, as peças expostas pertencem maioritariamente à colecção de Edward Kassab, que contou com a colaboração de António Rodrigues e Filipe Gomes.

A palestra é de entrada livre, com acesso limitado à capacidade da sala.

Além de integrada no habitual percurso e horário de visitas ao Palácio, esta exposição estará aberta ao público entre 12 de Dezembro e 6 de Janeiro, nos dias úteis, das 15 às 17 horas.

Concerto OCM/ Quinteto de Sopros ‘Atlântida’

Pelas 21h30, realiza-se o concerto OCM/ Quinteto de Sopros ‘Atlântida’, no Belmond Reid’s Palace.

Criações musicais de Mozart, Ibert, Malcolm Arnold e Paul Hindemith são as propostas para escutar num “programa diversificado, brilhante e de valor artístico e estético de criação maior destes quatro compositores dos séculos XVIII e XX”.

O Quinteto de Sopros Atlântida é formado por instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira dos naipes dos sopros: Pedro Camacho na Flauta, Louise Whipham no Oboé, José Barros no Clarinete, Manuel Balbino no Fagote e Rúben Silva na Trompa.