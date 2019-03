Diogo Correia Pinto declama poemas de Herberto Helder em concerto da OCM

A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) protagoniza no próximo sábado, 8 de Março, às 18 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, um concerto com declamação de poemas de Herberto Hélder. Uma “proposta improvável por músicos de formação erudita”, salienta o director artístico da OCM.

Este grupo, formado inicialmente pelo contrabaixista Gábor Bolba, em parceria com os percussionistas Rui Rodrigues e Jorge Garcia, tem habitualmente a colaboração de diferentes músicos que conferem aos concertos sonoridades e efeitos sonoros especiais através das inúmeras possibilidades dos seus instrumentos. Com um misto de improvisação e experimentalismo, todos os concertos são únicos em termos de formato, sonoridades e conteúdos, embalando o público em experiências singulares, fruto do usufruto de atmosferas novas e inesperadas de ambiências rítmicas e sonoras.

Para este concerto, os três músicos contam com a especial participação de Diogo Correia Pinto na declamação de poemas de Herberto Helder. Uma proposta ousada e desafiante envolta em surpresa para o público.

Os bilhetes custam entre 10€ e 5€ e e estão disponíveis no La Vie Funchal Shopping Center - Loja Naturalmente Português (Piso 1),das 09:00 às 22:00, e no dia do concerto no local, a partir das 14 horas.

Diogo Correia Pinto

Nasceu em Penafiel a 19 de Julho de 1979. Em 1999, concluiu o curso profissional do Balleteatro no Porto, licenciou-se em Teatro e Educação na ESEC, em 2004, e foi membro do grupo de Teatro do Estudantes da Universidade de Coimbra ( TEUC).

Trabalhou em Lisboa, Vila Real e Évora como actor profissional.

Vive desde 2006 na Região Autónoma da Madeira onde é docente de Teatro e encenador. De 2006 a 20011 foi professor do ensino regular da disciplina curricular de Expressão Dramática na Escola dos Louros. Desenvolveu diversos projectos no âmbito escolar ligados a Teatro, alguns com objectivos de inclusão de alunos surdos, em que se utilizavam Língua Portuguesa e Língua Gestual Portuguesa.

Em 2011, foi convidado para leccionar as disciplinas de Interpretação e Voz, no Curso Profissional de Teatro do Conservatório - Escola das Artes da Madeira. Desde 2014, é director de Curso.

Paralelamente, enquanto encenador tem desenvolvidos diversos projectos na criação de espectáculos.

Foi um dos fundadores da Associação AVESSO na vila da Ponta do Sol, numa perspectiva de descentralização cultural e formação de públicos fora dos grandes centros urbanos.

Em 2017 criou o projecto Teatro Leve.