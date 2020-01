O artista português Dino d’Santiago está confirmado como um dos cabeças-de-cartaz do ‘Santa Faz’, a 22 de Junho.

A revelação foi feita na página da autarquia dedicada à componente cultural, nesta que será certamente a grande voz que promete animar as festas do Concelho de Santa Cruz, efeméride que tem como ponto alto as Marchas de São João.