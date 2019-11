Daniel Caires anima ‘after-parties’do congresso da APAVT

Depois de uma ‘tour’ de um mês na África do Sul, com espectáculos em Joanesburgo, Bloemfontein, Klerksdorp, Welkom e Rustenburg, o DJ Daniel Caires, também conhecido por DJ & MC PartyRocker, irá estar a animar as ‘after-parties’ do congresso da APAVT, no Savoy Palace, a partir desta quinta-feira, evento que irá juntar mais de 700 agentes de viagem na Madeira. “É um orgulho enorme ser escolhido para este evento de tamanha importância. 90% dos eventos onde estou presente, são eventos privados e corporativos, o que faz com que não sejamos tão conhecidos para o público em geral, mas estou satisfeito pelas marcas apostarem cada vez mais na qualidade para as suas festas”, afirmou ao DIÁRIO