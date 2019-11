Coro de Câmara da Madeira dá primeiro espectáculo de Natal na Av. Arriaga este domingo

O Coro de Câmara da Madeira (CCM) apresentará, este domingo, 1 de Dezembro, pelas 21 horas, na placa central da avenida Arriaga, o seu primeiro espectáculo integrado nas Festas de Natal e Fim-de-Ano, da responsabilidade da Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

A exemplo de actuações anteriores, o grupo apresentará um repertório variado, baseado em música alusiva ao Natal, de modo a contribuir para a animação desta época festiva.

Com uma agenda muito preenchida, o CCM realizará no mês de Dezembro cerca de duas dezenas de actuações, por toda a Região.

Destacam-se, para além da já referida neste domingo, as de dia 13, pelas 21 horas; dia 22, pelas 21 horas, e dia 28, pelas 19 horas, todas elas na placa central da avenida Arriaga.

Com “especial significado, quer para os coralistas quer para os utentes a que se destinam as actuações”, no sábado, dia 7 de Dezembro, o Coro de Câmara da Madeira efectuará quatro espectáculos englobados no Concerto de Natal Solidário. Estará presente no Lar DILECTUS, no Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família, na Casa de Saúde de Câmara Pestana e no Lar Vila Assunção.

Fundado em 1971, o Coro de Câmara da Madeira é um dos coros mais antigos em actividade na Região. Em Julho de 1991, por resolução do Governo Regional da Madeira, foi declarado Instituição de Utilidade Pública.

Constituído por mais de 4 dezenas de coralistas distribuídos por quatro naipes – sopranos, contraltos, tenores e baixos –, e para além de actuar em cerimónias oficiais, teatros, igrejas e praças públicas, o CCM desenvolve uma acção de ensino musical e coral para músicos e pessoas sem formação musical.