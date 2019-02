Coro de Câmara da Madeira convida 4 solistas de renome para apresentar obra de Rossini em 4 concertos

O Coro de Câmara da Madeira (CCM) está a preparar a apresentação, pela primeira vez em Portugal, do original da peça ‘Petite Messe Solennelle’, de Gioachino Rossini.

Conforme explica o CCM, a obra, da fase tardia (1863) do compositor italiano (1792-1868), “nunca foi executada, com a sua partitura original e completa, no nosso país, pelo que se afigura um evento de destaque nacional”.

E esclarece que o nome da peça é enganador, uma vez que a ‘Petite Messe Solennelle’ compõe-se de várias partes que, no seu conjunto, abrangem cerca de 1h30 de grandiosa litania religiosa com longos andamentos.

Composta para 12 vozes, 4 solistas, 2 pianos e 1 harmónio, a apresentação do CCM contará com a colaboração extra-coro de 4 solistas de renome internacional, entre eles o tenor madeirense Alberto Sousa. Aos pianos e no harmónio estarão também executantes consagrados.

“Em virtude da envergadura, complexidade, e magnificência da obra” serão efectuados apenas 4 espectáculos deste projecto: dois no Funchal, um na Calheta e outro no Porto Santo. O espectáculo de estreia está previsto para a primeira quinzena de Abril, no Centro de Congressos do Casino da Madeira.

Ainda em fase de captação de patrocínios e apoios, o Coro de Câmara da Madeira não pode deixar de manifestar, desde já, o seu reconhecimento pela confiança e disponibilidade demonstradas por entidades públicas e privadas na realização do evento, nomeadamente a Porto Santo Line, Grupo Porto Bay, Hotel Vila Baleira, Câmaras Municipais do Funchal, da Calheta e do Porto Santo, Secretaria Regional de Educação e Cultura, e do escultor Ricardo Veloza, que será responsável pelo ‘design’ de imagem.