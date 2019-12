Conservatório realiza este sábado concerto solidário de Natal

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira está a organizar um concerto solidário de Natal, cujas verbas revertem em benefício da Associação CRIAMAR. O evento realiza-se, no dia 14 de Dezembro, pelas 18 horas, no Centro de Congressos da Madeira.

Este concerto será protagonizado pelas Orquestras de Sopros e Coros do Conservatório, compostas por alunos do Curso Profissional de Instrumentista de Sopro e Percussão, alunos do Ensino Articulado e Especializado a partir do 4.º grau, alunos do Curso Profissional de Instrumentista de Jazz e alunos dos Cursos Livres de Música.

A direcção artística e pedagógica estará a cargo do professor e maestro Jorge Garcia e a direcção dos coros dos professores Nélio Martins e Zélia Gomes.

Os bilhetes encontram-se à venda na recepção dos hotéis do Grupo Pestana e têm um custo de 10 euros. No dia do espectáculo, duas horas antes do início do mesmo, os ingressos serão também disponibilizados para venda no local do evento.