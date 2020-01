Conheça o ’Príncipe’ da Kizomba que vai aquecer a Semana do Mar 2020

Djodje é o segundo artista confirmado para a Semana do Mar 2020. Conforme o DIÁRIO revela na edição impressa desta quarta-feira, o artista natural da Praia, Cabo Verde, autor de ‘Atrevido’, single de ouro em 2019, promete aquecer com kizomba a noite de 1 de Agosto, sábado, do Porto Moniz, um concerto que deverá marcar a sua estreia absoluta em actuações ao vivo na Madeira. Caberá ao cantor madeirense Márcio Amaro, as honras de abertura.

Djodje junta-se, assim, a outra grande figura do cartaz deste ano da Semana do Mar, que decorre de 27 de Julho a 2 de Agosto de 2020. Conforme noticiámos na última segunda-feira, Tony Carreira subirá a palco na noite de 29 de Julho.