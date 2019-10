Conheça as propostas do ‘Roteiro’ desta terça-feira, 22 de Outubro

Exposição sobre igualdade de género, no átrio dos Paços do Concelho

No âmbito das comemorações da Semana da Igualdade, o átrio dos Paços do Concelho do Funchal, recebe a exposição colectiva de arte contemporânea sobre o tema da igualdade de género, ‘=DADE/G’.

A mostra ficará patente ao público até dia 31 de Outubro, reunindo trabalhos de 10 artistas plásticos regionais, nomeadamente, Acosta, Diogo Goes, Fátima Spínola, Guareta Coromoto, Martinho Mendes, Miguel Sobral, Patrícia Sumares, Paulo Sérgio Beju, Teresa Jardim e Teresa Gonçalves Lobo.

Exposição ‘Porto da Cruz, Madeira e sua Misticidade’

A partir desta segunda-feira, o Madeira Shopping recebe a exposição ‘Porto da Cruz, Madeira e sua Misticidade’, do artista plástico Kosme Millán.

Até 3 de Novembro, no piso 0 daquele centro comercial, estarão patentes obras a óleo e acrílico com paisagens da pitoresca freguesia de Porto da Cruz e de toda a Madeira.

Com entrada gratuita, a mostra pode ser vista durante o horário de funcionamento do Madeira Shopping, ou seja, de domingo a quinta, das 09 às 23 horas, e às sextas, sábados e vésperas de feriados das 09 às 24 horas.

10. º Festival de Órgão da Madeira

O 10. º Festival de Órgão da Madeira, organizado pelo Governo Regional, no âmbito do Programa de Comemorações dos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e do Porto Santo, prossegue hoje, no Funchal, com um concerto de música do século XV na Igreja e Recolhimento do Bom Jesus, às 21h30.

O regresso ao Funchal acontece depois de ter passado ontem pela Ponta de Sol, na Igreja Matriz, num concerto marcado pelas músicas do Século XV ‘Ave Maris Stella’ ‘Maria, a Estrela do Mar’, pelo grupo feminino ‘Mediae Vox Ensemble’ composto pelas vozes das cantoras e instrumentistas Esperanza Mara Filgueras, Mariana Moldão, Maria Bayley e Filipa Taipina, que têm também a seu cargo a investigação e direcção musical e que, anteontem, actuaram e encantaram, no Porto Santo.