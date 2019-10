Conheça as propostas do roteiro desta quarta-feira, 23 de Outubro

Tertúlia literária sobre a luxúria

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) promover, esta tarde, pelas 18h30, no espaço comercial ‘Regiões House’ (sito à Rua Direita) uma tertúlia literária subordinada ao tema ‘Luxúria’, baseada na obra do jornalista italiano Emiliano Fittipaldi.

O painel de oradores que será composto por: Carlos Gonçalves, Presidente do CEPAM, Cristina Trindade, investigadora CLEPUL, e Ricardo Oliveira, Director do Diário de Notícias. A moderação será feita por Rita Rodrigues, investigadora da ARTIS/FLUL. Haverá ainda espaço para a actuação musical de Pedro Freitas.

Exposição ‘Imagens Nómadas 1860-1940’ no Museu de Fotografia da Madeira

‘Imagens Nómadas 1860-1940’ é o nome da exposição temporária que abre hoje ao público, no Museu de Fotografia da Madeira.

São cerca de 100 imagens em diversos suportes e formatos, assim como álbuns, postais ilustrados e folhetos de divulgação, que abordam três temas distintos: Imagem Turística da Madeira, Imagem Ocidental do Exótico Mundo Longínquo e Imagens Imperiais – Viagens Cientificas e Políticas.

O título da exposição associa o nomadismo ao principal dispositivo moderno de exploração visual do mundo, a fotografia, valorizando o conceito de “destino científico e turístico” associado à ilha da Madeira, recorrendo à obra de fotógrafos viajantes existentes nas suas colecções, bem como a apresentação de algumas raridades da fotografia de viagem internacional.

Com a curadoria de Emília Tavares e Margarida Medeiros, a exposição ‘Imagens Nómadas 1860-1940’complementa o ‘Congresso Internacional: Fotografia e Viagem’, que irá decorrer no Funchal nos próximos dias 24 e 25 no Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

A exposição estará patente até o dia 25 de janeiro de 2020.

‘Tardes com História’ no Centro de Estudos de História do Atlântico

O Centro de Estudos de História do Atlântico Alberto Vieira (sito à Rua das Mercês) prossegue esta quarta-feira, com o projecto ‘Tardes com História’.

‘Mira, mira Las Chirimoya! De Gibraltar para Madeira’ aborda o período entre Julho e Agosto de 1940, altura em que viveram na Madeira cerca de 2.000 pessoas vindas de Gibraltar no contexto da II Guerra Mundial. O papel que este exílio Gibraltino teve na vida económica, social e cultural da cidade, será o tema a abordar por Cláudia Faria.

A entrada é livre.

Espectáculo ‘Ensaio de Fundo’ no Baltazar Dias

No âmbito das Comemorações das Semana da Igualdade de Género, o Teatro Baltazar Dias, no Funchal recebe, pelas 21 horas de hoje, o espectáculo ‘Ensaio de Fundo’.

Uma peça que nasce do projecto final de licenciatura de Ana Sofia Cunha, Raquel Crisóstomo e da madeirense Ana Sofia Nóbrega, representado no espaço Escola de Mulheres – Oficina de Teatro em Julho, deste ano.

O espectáculo foi encenado a partir de uma da selecção de textos de Inês Pedrosa e do dramaturgo hispano-argentino Rodrigo Garcia, que esboçam o retrato das mulheres em Portugal e da violência contra as mulheres.

Em palco estará a história de três mulheres que retratam todas aquelas que vivem ou viveram em submissão, que permaneceram caladas, que consentiram e não gritaram, mostrando o processo de libertação e a emancipação das mulheres nas suas próprias histórias, processo esse, frequentemente duro e cruel.

6.º dia do ‘10.º Festival de Órgão da Madeira’

A Igreja de Santa Luzia, no Funchal, é o local escolhido para o concerto desta quarta-feira (23 de Outubro), naquele que é o sexto dia do ‘10.º Festival de Órgão da Madeira’.

Um dia em que se evidencia o concerto ‘La superba, O despertar do violoncelo’, com música do século XVII, com João Vaz, no órgão, e Diana Vinagre, no violoncelo barroco.

O evento irá decorrer pelas 21h30.