Conferências do Museu de arte Sacra regressam em Março

As Conferências do Museu de Arte Sacra do Funchal (MASF) estão de volta no próximo mês de Março com vista à criação de um espaço de partilha de conhecimentos e experiências em torno de um determinado tema na área de estudo e actuação nos museus.

A abordagem temática é seleccionada a partir das necessidades sentidas no MASF e da especificidade que o define enquanto museu com acervos patrimoniais de natureza religiosa.

Para 2020, o tema é ‘Museografia: Espaços e discursos’ e reunirá vários oradores convidados e associados a projectos desenvolvidos em Portugal, para criar um espaço de reflexão e partilha de métodos de trabalho em torno das diferentes dimensões da Museografia, designadamente em torno das técnicas e práticas relativas ao funcionamento integral de um museu.

Segundo a organização, pretende-se igualmente dar especial relevo à dimensão da exposição, na forma como se desenha a partir de negociações com os diferentes protagonistas de um projecto expositivo, com a arte e o património, com os espaços e os lugares, com a arquitectura e o design, com os públicos, a História e a Cultura.

As inscrições poderão ser feitas em https://conferenciasmasfsite.wordpress.com/ ou através do telefone 291228900.