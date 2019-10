Concerto ‘Acordeão ... de Dentro para Fora’ no Baltazar Dias

O Teatro Municipal Baltazar Dias recebe, no dia 18 de Outubro, pelas 21 horas, o concerto ‘Acordeão ... de Dentro para Fora’. O projecto regressa assim ao público da Madeira.

O principal objectivo deste projecto é a divulgação de repertório diversificado e actual de acordeão. Na sua estreia, em 2017, o acordeonista Slobodan Sarcevic convidou vários artistas regionais, e em conjunto apresentaram a primeira edição deste projecto homenageando o Professor Manuel Vieira e o ensino do Acordeão na Madeira.

Nesta edição, Slobodan convida o conceituado acordeonista a nível internacional, o Ucraniano Pavlo Feniuk. Será uma viagem musical, interpretando os mais diversos géneros musicais, misturando estilos, técnicas e habilidades interpretativas, usufruindo dos ‘sotaques musicais’ de cada um dos artistas convidados. Além de Slobodan e Pavlo, neste concerto vamos ainda ouvir Pedro Marques, Lucas Fária e Márcio Faria.

Os bilhetes custam oito euros.

Eis o programa:

Slobodan Sarcevic

1. Étienne Nicolas Méhul – Piano Sonata in A major, Op. 1 No. 3

2. Stevan. S. Mokranjac – THE LITURGY OF ST. JOHN CHRYSOSTOM - Tebe Poem

3. Gueorgui Zlatev Tcherkine – Sevdana – com Pedro Marques

4. Victor Dikusarov – Scherzo

Lucas Faria

1. Anatoly Beloshitsky – 5º and. Suite Espanhola

Márcio Faria

1. Franck Angelis – Romance

Pavlo Feniuk

Pietro Frosini. Rhapsodie No 3.

1. Boric Pigovat - Hava Nagila “Dedicated to M. Chagall” Jewish Rhapsody.

2. Hristos Nikolopulos / Oleksandr Chuev - Orchistriko.

3. V. Tolba. “Cossack” Fantasia Based on Themes from the opera of S. Gulak-Artemovskiy “Zaporozhian (Cossack) beyond the Danube”.

4. Victor Vlasov. Čuješ Seko. Serbian folk song.