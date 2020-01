‘Compadres’ marcam arranque do Carnaval madeirense

Santana começa já a preparar a edição desta ano da ‘Festa dos Compadres’, festividade que marca o início do Carnaval na Madeira e que terá como artista convidado o cantor popular José Malhoa. A sua actuação está agendada para o dia 15, a partir das 22h30, no palco que será montado junto aos Paços do Concelho e onde terá lugar, também, o animado ‘Julgamento dos Compadres’, no dia seguinte.

Mas a festa começa muito antes, na ‘quinta-feira das comadres’, dia 13. Pelas 12 horas será lançado fogo, para mais tarde, pelas 19h30, ter lugar a recepção das comadres nos Paços do Concelho.

Para o fim-de-semana, dias 15 e 16, estão reservados os momentos altos da festa. No sábado, como já referimos, actua José Malhoa, cabendo à ‘Banda Fixe’ (19h30) e aos ‘4Litro’ (20h30) começar a animar o público. Da meia-noite às 6 horas da manhã serão as sonoridades do Café do Teatro, com o Dj Nélio Fabrício, a ditar o ritmo.

No dia seguinte, domingo, terá lugar o cortejo folião, que a partir das 14h30 percorrerá as ruas da cidade, seguido do cortejo etnográfico, às 15 horas, e do tão aguardado Julgamento/sentença dos Compadres, às 16 horas, culminando na queima do compadre e da comadre.

Alguns dias após o julgamento assinala-se a ‘quinta-feira dos compadres’, no dia 20, com a recepção destes nos Paços do Concelho a partir das 19 horas. Haverá ainda espaço para a apresentação de um livro.

Refira-se que a ‘Festa dos Compadres’ é um dos grandes cartazes anuais do concelho de Santana, levando àquela cidade do Norte da Ilha muitos madeirenses e turistas.