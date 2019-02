CMF dinamiza em Março um Laboratório de Formação Teatral para Adultos

O Teatro Municipal Baltazar Dias vai acolher, entre os dias 5 e 8 de Março, das 18h30 às 23 horas, um Laboratório de Formação Teatral para Adultos, que vem complementar a formação nos mesmos moldes, mas para jovens dos 13 aos 18 anos, que já tinha sido anunciada para os dias 9 e 10 de Março. A Câmara Municipal do Funchal responde, assim, às solicitações neste sentido manifestadas desde o anúncio da primeira formação.

O laboratório em causa denomina-se ‘É urgente o Teatro’ e será dirigido por Diana Barnabé, directora artística do projecto Carruagem, formadora e actriz. Esta é mais uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal no sentido de dinamizar o Mês do Teatro, que se comemora em março, com o objectivo de formar e criar novos públicos, capitalizando, ao mesmo tempo, as ferramentas do teatro para o desenvolvimento pessoal.

Este segundo laboratório é dedicado a maiores de 18 anos, com especial incidência em profissionais, amadores e estudantes de Teatro. Serão cerca de 18 horas de formação, no sentido de desenvolver nos participantes diversas ferramentas teatrais, como a consciência da voz, do corpo, da relação com o espaço, da contracena, bem como a autonomia na imprevisão, na memorização e interpretação de textos. Serão trabalhadas as questões do colectivo, fazendo também explorações individuais de pesquisa e criação teatral, seja através do corpo, da voz ou da escrita.

Em 2017, Diana Barnabé criou o projecto DESCARRILAR, composto por laboratórios de investigação e criação que pretendem trabalhar o desenvolvimento e a capacitação pessoal de adultos através da prática artística. O Laboratório “É urgente o Teatro” conta já com sete edições entre Portugal e Inglaterra, tendo a formadora dirigido ainda, a convite do Instituto Camões, o Laboratório “Palavras minhas e tuas”, na Universidade de Leeds.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas através de [email protected], pelo que incentiva a todos os interessados que procedam à mesma desde já.