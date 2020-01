Cinema português em competição no Festival Primeiros Planos de Angers

O cinema português vai marcar presença em várias secções competitivas do Festival Primeiros Planos de Angers, em França, contando ainda com a realizadora Cristèle Alves Meira, no júri de curtas-metragens, e o programador Miguel Dias, no da secção Diagonais.

A 32.ª edição do festival dedicado às primeiras obras começou hoje e prossegue até dia 26, tendo os filmes “Ave Rara”, de Vasco Saltão, e “Poder Fantasma”, de Afonso Mota, na competição de curtas-metragens, enquanto “L’Île aux Oiseaux”, da dupla luso-suíça Maya Kosa e Sérgio da Costa, concorre na secção Diagonais.

Também em competição, mas na de cinema feito em contexto estudantil, apresenta-se “Em Caso de Fogo”, de Tomás Paula Marques, já premiado em San Sebastián e no Curtas de Vila do Conde, que também distinguiu “Ave Rara”.

Fora de competição, num programa intitulado “Next Shots”, que engloba filmes realizados por cineastas que antes estiveram no festival, vai estar “Invisível Herói”, de Cristèle Alves Meira, e “Sol Negro”, de Maureen Fazendeiro.

O festival abre hoje, às 19:30 (menos uma hora em Lisboa), com “La Fille au Bracelet”, de Stéphane Demoustier, e tem a sua cerimónia de encerramento, no dia 25, com “Wasp Network”, de Olivier Assayas.