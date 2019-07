Cinema de animação da DSEAM no Festival Internacional ‘Cartoon Club de Rimini’, em Itália

A Direcção Regional de Educação (DRE), através da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM), irá estar representada, entre os dias 13 e 21 de Julho, no Festival Internacional Cartoon Club de Rimini em Itália. Refira-se que este certame foi criado em 1985 e tornou-se num dos festivais mais populares de Itália e na última edição registou mais de 100.000 inscrições.

O filme ‘A Banana, o Braguinha e os Vilhões’, vencedor do prémio ‘Melhor Curta de Animação’ do festival ‘Madeira Curtas 2018’ foi seleccionado para competir na secção ‘Prémio Cartoon Júnior’ que, desde 2010, premeia os mais criativos e significativos filmes realizados por crianças e jovens. A história mostra-nos alguns símbolos da tradição madeirense animados (a braguinha, o bolo do caco, o barrete vilão, etc.), que esgrimem argumentos na tentativa de elegerem o grande representante da cultura madeirense.

A funcionar desde 2015, esta actividade extraescolar conta já com a realização de cinco curtas-metragens de animação. A elaboração do argumento, guião, storyboard, desenhos, animações, vozes e edição são atividades desenvolvidas pelos alunos, coordenados pelo professor João Pedro Pereira, que aprendem os passos para fazerem um filme de animação.

A curta-metragem está em exibição no Museu de Eletricidade - Casa da Luz, integrada na exposição ‘Madeira Curtas’, patente ao público até ao dia 20 de julho, juntamente com outros filmes que participaram ao longo dos últimos anos neste concurso.