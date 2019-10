CEPAM celebra Dia Internacional da Animação a 28 de Outubro

O Dia Internacional da Animação foi criado em 2002, pela Association Internationale du Film d’Animation, e é celebrado em mais de 40 países, a 28 de Outubro, data em que, em 1892, se registou a primeira exibição de imagens animadas do mundo - a exibição do filme ‘Pauvre Pierrot’, a curta-metragem de animação de Charles-Émile Reynaud, em Paris.

O Conservatório – Escola Profissional das Artes Eng.º Luiz Peter Clode (CEPAM), através do seu curso livre de Cinema de Animação, comemora este dia com algumas actividades que irão decorrer no auditório da Delegação Escolar do Funchal – Galerias D. João, na próxima segunda-feira, a partir das 11 horas.

Do programa das comemorações consta a visualização de uma série de curtas-metragens de animação, com os direitos de produção disponibilizados pela Association Internationale du Film d’Animation, e a realização de um workshop de pixilação. O evento é de entrada livre.

A Actividade de Cinema de Animação é um dos cursos livres do CEPAM tendo sido criada em 2015, ainda na extinta Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia. Conta, no presente ano lectivo, com 21 alunos entre os 10 e os 17 anos e alguns dos seus trabalhos integram, actualmente, a selecção oficial de seis festivais internacionais de cinema.