Casa da Madeira nos Açores assinala 600 Anos com concerto da Orquestra de Ponteado

A Casa da Madeira nos Açores - CMA realizou, este sábado (dia 6 de Julho) um evento musical alusivo às comemorações do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses e dos 600 anos do descobrimento das ilhas da Madeira e do Porto Santo, que contou com a presença da Orquestra de Ponteado da Associação Xarabanda.

O concerto decorreu no Museu Vivo do Franciscanismo, no concelho da Ribeira Grande, onde duas centenas de pessoas foram assistir a um espectáculo onde os cordofones madeirenses deram vida à musica tradicional da Região.

O evento integrou ainda o encerramento do colóquio ‘Questões de identidade insular nas ilhas da macaronésia’, organizado pelo Centro de Estudos de História do Atlântico (CEHA) e Centro de História d’ Aquém e d’ Além Mar (CHAM).

Presente no evento esteve Guilherme Silva, presidente da Comissão Executiva dos 600 anos do Descobrimento da Madeira e do Porto Santo, em representação do presidente do Governo Regional da Madeira, que deixou uma palavra de gratidão “a todos os madeirenses pelo trabalho que têm desenvolvido fora da Madeira e que engrandece a mesma pelo mundo fora”.

“Para a CMA esta foi uma oportunidade de voltar aproximar os madeirenses da sua Região e também proporcionar aos residentes nos Açores um contacto com a cultura tradicional madeirense, numa relação entre dois povos irmãos”, realça uma nota da Casa da Madeira nos Açores, que enaltecendo ainda o trabalho desenvolvido pela Orquestra de Ponteado e pela Associação Xarabanda.