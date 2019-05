Cantor Gabriel Diniz entre as três vítimas mortais de acidente aéreo no Brasil

A queda de uma pequena aeronave na região sul do estado brasileiro de Sergipe provocou hoje a morte de três pessoas, incluindo o conhecido cantor Gabriel Diniz.

De acordo com informações da Polícia Militar do Brasil há três mortos no local.

Os assessores de imprensa do cantor confirmaram que Gabriel Diniz estava no avião.

Informações divulgadas pela imprensa local indicam que amigos do cantor, que tinha 28 anos, reconheceram o corpo entre as vítimas.

Também foram encontrados no local da queda da aeronave documentos de identificação de Gabriel Diniz.

O avião envolvido no acidente é um monomotor Piper prefixo PT-KLO, com capacidade para quatro lugares, que estava registado em nome do Aeroclube de Alagoas, segundo informações divulgadas pelo portal de notícias G1.