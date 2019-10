Cancelada actuação do MC Ricardo no Taskaki

O artista MC Ricardo iria actuar, este sábado, dia 19 de Outubro, no Taskaki, mas a sua ida ao Porto Santo foi cancelada devido a problemas com o visto, que o impede de viajar para a Europa nas datas previstas, falhando assim mais de 15 shows já agendados.

“Pedimos desculpa desde já a todos os nossos clientes, reagendaremos uma nova ‘tour’ com o artista brevemente”, adianta a gerência.

Jéssica Campos é opção

Tendo em conta que a sua actuação fica sem efeito, o Taskaki optou por levar até àquele espaço de animação a cantora carioca Jéssica Campos, ex-participante do ‘X Factor Portugal’ e do ‘Ídolos Brasil’, sendo esta uma oportunidade para dar a conhecer em Portugal, neste caso, no Porto Santo, o seu EP de originais.

Em 2012, a conhecida artista conquistou um lugar como finalista do ‘Ídolos do Brasil’ e depois foi também finalista no ‘X Factor Portugal’, onde recebeu vários elogios do júri.

O quarto disco é composto por quatro músicas, como ‘Eu não sou nada sem você’, ‘Caso Velho’, que dá o nome ao disco, ‘Eu me rendo’ e ‘Blá Blá’.

Lançado sob a label da Nine Media Digital na Europa, Brasil e África, o EP mostra a versatilidade da cantora, que graças aos seus variados gostos musicais, conta com um repertório que vai do sertanejo ao funk pop.

No seu vasto currículo, Jéssica Campos orgulha-se de ter partilhado o palco com artistas consagrados, como Fafá de Belém, Alcione e Cláudia Leitte.

Refira-se que a festa ainda conta com o DJ SIL, artista madeirense que, par das festas que leva a cabo por toda a Região, assumirá o Taskaki como uma nova residência, no Porto Santo.