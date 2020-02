A exposição ‘Japanese Kimono Art’ da coleccionadora britânica Maggie Halley é o próximo trabalho a estar patente na Casa da Cultura de Câmara de Lobos a partir de sexta-feira, 7 de Fevereiro.

A inauguração realiza-se às 10h30, e contará com tradução simultânea para português, das histórias narradas pela coleccionadora, sobre dos quimonos expostos e um momento de demonstração da arte de vestir esta peça de roupa tradicional japonesa.

Esta iniciativa acontece após uma de Maggie Healy a Câmara de Lobos, tendo ficado encantada com beleza da cidade, dando azo a esta exposição que une a Madeira e o Japão, através da linguagem estética e histórica dos quimonos.

O actual significado da palavra quimono tem origem no século XVI, quando os navegantes ocidentais – principalmente portugueses, espanhóis e holandeses – chegaram ao arquipélago. Nos primeiros contactos com os japoneses, sem conhecerem os idiomas de uns e de outros, os ocidentais perguntavam com mímicas e gestos, qual era o nome das roupas de seda que viam os japoneses usarem, e os japoneses respondiam quimono, que significa “coisa que se veste”.

Percurso de Maggie Healy

Maggie Healy cresceu em Londres, Reino Unido e desde cedo demonstrou interesse pelo mundo da moda, chegando a criar, na sua adolescência, peças inspiradas nos padrões psicadélicos da ‘Op Art’. A sua paixão pelo vestuário e pelos têxteis fez com que prosseguisse uma carreira de 10 anos, como compradora de moda para o retalhista britânico Marks and Spencer.

Ingressou depois no Ensino Superior em Psicologia, obtendo o grau de mestre na área.

Foi a chegada de um quimono, enviado por um parente do Japão, que suscitou em Maggie Healey a curiosidade e o interesse por esta cultura milenar. Através de ligações familiares, a sua colecção de quimonos e antiguidades cresceu, juntamente com o seu gosto por têxteis tradicionais e pelo requinte do artesanato japonês.

Em 2005, mudou-se para o Sul de França. A sua casa tornou-se num local multicultural, uma fusão entre a cultura japonesa e europeia, com um ambiente propício para palestras privadas e exposições.

Iniciou um projecto denominado ‘Fusion Group’, inspirando designers locais a trabalhar com tecidos de quimonos vintage, corn a criação de novos modelos e padrões que se associam ao estilo de vida ocidental.

Tornou-se especialista em quimonos vintage e o seu trabalho é reconhecido internacionalmente. A sua primeira exposição pública, ‘Kimono et Encre’ teve lugar em 2018 na Gallerie Poulet de Gruissan, em França, em colaboração com a artista, Ayuko Miyakawa, especialista em caligrafia japonesa.

Maggie Healey visitou, pela primeira vez, a Ilha da Madeira em 2018. Fascinada com a beleza pitoresca desta região adquiriu cá uma residência.

Segundo a coleccionadora, o objectivo da exposição ‘Japanese Kimono Art’ que estará patente na Casa da Cultura de Câmara de Lobos até 13 de Março, passa por compartilhar o significado da arte e design presente em cada quimono exposto.