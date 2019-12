Belmonds Reids Palace recebe exposição de Anton Molnar ‘From Madeira With Love’

O Belmond Reid’s Palace recebe de 29 de Dezembro a 10 de Janeiro, a exposição de pintura do artista Anton Molnar denominada ‘From Madeira with love’, que contempla um total de 12 quadros, através do qual partilha memórias e experiências vividas na ilha.

As pessoas e o vinho Madeira, são apenas alguns dos temas que ganham vida nas suas telas, nas quais presta também uma homenagem ao seu local preferido na Madeira, o Belmond Reid’s Palace.

Nascido em Budapeste, mas a residir em Paris, Molnar é um verdadeiro apaixonado pela Ilha da Madeira e combina técnicas tradicionais com composições contemporâneas e muitas vezes humorísticas, para a criação de retratos e exposição da natureza-morta.

O artista estará disponível para visitas guiadas no Garden Room do Belmond Reid’s Palace, entre as 11h e as 18 horas, de 28 de Dezembro de 2019 a 10 de Janeiro de 2020.