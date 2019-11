‘As Voltas de uma Parede’ já foi lançado na Casa-Museu Frederico de Freitas

Chama-se ‘As Voltas de uma Parede’, é o segundo livro infantojuvenil lançado pela Casa-Museu Frederico de Freitas, e foi apresentado esta sexta-feira na casa-museu.

Teresa Brazão, directora regional da Cultura, afirmou que é “com muito agrado” que acompanha “as activdades levadas a cabo pelos serviços educativos dos museus”. Para a directora regional, são iniciativas essenciais para “desvendar, divulgar, as colecções” a diferentes públicos: “Um livro infantil foi uma ideia fabulosa. É nossa missão e dever fazer com que as pessoas se interessem por estes assuntos de História, de património, e a melhor maneira é através de edições, de acções diversas que têm vindo a ser realizadas com muito sucesso”.

O livro é uma espécie de guião para a exploração da azulejaria portuguesa da Casa dos Azulejos que se encontra distribuída pela cidade do Funchal.

Com texto de Ana Margarida Araújo Camacho, directora da Casa-Museu Frederico de Freitas, ilustrações de Helena Sousa, professora requisitada nos Serviços Educativos da Casa-Museu e grafismo de Márcio Ribeiro, designer da Direcção Regional da Cultura, o livro tem como personagem principal uma parede de pedra.

Erguida nos primeiros anos da colonização da Madeira e resistindo até à actualidade, a parede testemunha a evolução do tempo, das modas e das artes. Por ela passam 600 anos de História, recebendo sucessivos revestimentos de azulejos de acordo com o uso que lhe é dado, reflexo do crescimento da cidade, mas também fruto das mudanças dos gostos e da alteração das técnicas de fabrico.

Com esta edição, o Museu pretende explicar o azulejo na história da Madeira e em Portugal, abordando aspectos que caracterizam diferentes épocas. São introduzidas algumas noções sobre o que é o azulejo, qual a sua utilidade e como evolui o seu fabrico e decoração ao longo dos tempos, alertando, em simultâneo, para a importância da preservação do património e para o papel dos museus na sua salvaguarda.

O livro terá uma edição de 1000 exemplares, a cargo do Serviço de Publicações da Direcção Regional da Cultura.