‘Arritmias’ apresentado na Casa do Revoredo

Decorreu este sábado, dia 21 de Dezembro, a apresentação do livro de poesia ‘Arritmias’, do autor Luís Ramos Freitas, na Quinta do Revoredo - Casa da Cultura de Santa Cruz.

A apresentação foi feita pela professora Ana Lúcia Araújo e contou com a presença da vereadora da Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão, responsável pela área da Cultura, que presidiu ao evento. O momento foi celebrado com produtos açorianos e com um momento musical que teve a assinatura do músico e professor Roberto Moniz.

Luís Ramos Freitas é natural do concelho de Santa Cruz, já tinha apresentado oficialmente o livro de poesia ‘Arritmias’ no III Encontro Internacional de Poesia, que decorreu na cidade de Ponta Delgada, nos Açores, no passado mês de Outubro.

O livro conta com prefácio do ex-Secretário Regional do Turismo da Madeira, João Carlos Abreu.