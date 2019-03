Arquitectos da Madeira seleccionam obras nacionais para participar na ‘XI BIAU

A ‘Bienal Ibero-americana de Arquitectura e Urbanismo’ anuncia a abertura para as inscrições de obras de arquitectura na 11’ª edição ‘XI BIAU, que será celebrada, pela primeira vez, em Assunção, Paraguai, no mês de Outubro.

A iniciativa será comissariada por Arturo Franco e pelo coordenador da BIAU no Paraguai, Joseto Cubilla.

O comité português será representado pelo curador arquitecto Paulo David e pelos arquitectos Ana Pedro Ferreira e Pedro Maria Ribeiro do Pontoatelier, que serão responsáveis pela selecção de 20 obras portuguesas, construídas entre 1 de Janeiro de 2016 e 31 de Dezembro de 2018 e que não tenham sido apresentadas em edições anteriores da ‘BIAU’.

Também poderão ser apresentados planos Urbanos e projectos de Urbanismo ou territoriais que tenham sido submetidos a uma aprovação inicial de acordo com a legislação Urbanística dentro do período definido.

Esta selecção será fundamentada e presente a um Júri, que em segunda instância juntamente com as obras seleccionadas dos 22 países participantes, irá distinguir cerca de 30 obras que, fundamentadamente, deverão integrar o Panorama Ibero americano e passarão a integrar parte da exposição e do catálogo da ‘XI BIAU’.

A informação sobre a XI BIENAL, pode ser consultada no link http://www.bienalesdearquitectura.es.