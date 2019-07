Apresentada a nova revista científica e cultural madeirense dedicada aos concelhos da costa Oeste

AOESTE. Nasce aqui a nova revista científica e cultural madeirense, dedicada aos concelhos da costa oeste, e com sede na Calheta. A iniciativa partiu do CEDECS - Centro de Estudos e Desenvolvimento, Educação, Cultura e Social, e foi apresentada hoje no Salão Nobre da Câmara Municipal da Calheta.

Coordenada por Eugénio Perregil, Eva Natália Gouveia e Paulo Ladeira, a primeira edição da revista AOESTE integra contributos de reconhecidos investigadores do panorama regional e nacional, entre os quais Rita Rodrigues, Paulo Ladeira, Nélson Veríssimo e Cristina Trindade. De salientar também a participação de investigadores calhetenses, que se debruçaram sobre a realidade local, não só no âmbito cultural mas também educativo.

A apresentação esteve a cargo de Rita Rodrigues, que salientou a importância da revista enquanto instrumento de divulgação da cultura na zona oeste, tendo ainda desafiado para a participações de novos investigadores nas edições vindouras. Eugénio Perregil, presidente do CEDECS, agradeceu o apoio da Câmara Municipal da Calheta, sem o qual a publicação da obra não seria possível. A fechar as intervenções, o Vice- Presidente da edilidade, Nuno Maciel, evidenciou a política cultural que o município tem trilhado, considerando a revista mais um “lançar de sementes” no intuito de uma cultura de todos e para todos. Perante uma sala cheia, entre investigadores e representantes de várias instituições do concelho, o Vice-Presidente apelou à partilha do conhecimento, dando o exemplo da revista, que foi financiada na totalidade pelo município. Nas palavras de Eugénio Perregil,a iniciativa é inédita no concelho, perspectivando a sua continuidade e consolidação.

O CEDECS, fundado em 2016, conta assim, com mais um projecto editorial, relevante para a preservação do património cultural, material e imaterial da Calheta e de toda a costa oeste da Região.