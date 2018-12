Ana Teresa Pereira recebe bolsa de criação literária

A escritora madeirense Ana Teresa Pereira, foi uma das contempladas pelo Programa de Bolsas de Criação Literárias, da responsabilidade da Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB).

A vencedora do Prémio Oceanos em 2017 foi contemplada com uma bolsa de 12 meses na área da ficção narrativa.

Recorde-se que o programa de atribuição de Bolsas de Criação Literária foi estabelecido pela Portaria nº 123/2017 de 27 de Março. O concurso referente à atribuição daquelas bolsas para o ano de 2018 foi aberto mediante despacho do Ministro da Cultura que nomeou um júri constituído por: Isabel Minhós Martins (escritora), Vera San Payo de Lemos (professora universitária e dramaturgista), João Paulo Cotrim (especialista em Banda Desenhada), António Carlos Cortez (poeta), Manuel Frias Martins (professor universitário e presidente da Associação Portuguesa de Críticos Literários) e José Riço Direitinho (escritor). O júri deliberou nomear como seu presidente Manuel Frias Martins.

O Ministro da Cultura fixou para o ano de 2018, 12 Bolsas - 6 de 12 meses e 6 de 6 meses –, a serem atribuídas nas modalidades de Banda Desenhada, Dramaturgia, Ficção Narrativa, Poesia e Literatura para Infância e Juventude.

O número total de candidaturas apresentado foi de 181, distribuído da seguinte forma pelas diferentes áreas: Banda Desenhada – 15; Dramaturgia – 10; Ficção Narrativa – 102; Literatura para a Infância e Juventude – 30; Poesia - 24.

O júri procedeu a uma seriação dos candidatos em cada uma das modalidades. Depois de feita, em cada área, uma rigorosa primeira avaliação, todos os membros do júri analisaram as candidaturas seleccionadas por cada um dos membros, de modo a que a deliberação final pudesse ser assumida por todos. A avaliação final de cada uma das candidaturas foi uma média ponderada do conjunto desses elementos, do que resultou uma proposta unânime para a atribuição das doze Bolsas.

O júri propôs que as doze Bolsas fossem atribuídas pelas cinco áreas a concurso do seguinte modo: 2 para a Banda Desenhada, 2 para a Dramaturgia, 5 para a Ficção Narrativa, 1 para a Literatura para a Infância e Juventude, e 2 para a Poesia.

Ficaram seleccionados os projectos dos seguintes candidatos:

Banda Desenhada:

Filipe Manuel Cardoso Bernardo Abranches Martins – 6 meses

Francisco Fernandes Homem de Sousa Lobo – 12 meses

Dramaturgia:

Joana Quaresma Sousa Bértolo – 6 meses

Tiago Manuel Ribeiro Patrício – 12 meses

Ficção Narrativa:

Ana Djaimilia dos Santos Pereira de Almeida Brito – 12 meses

Ana Teresa Pereira – 12 meses

Catarina Ana Ferreira de Almeida Santos Neto – 6 meses

João Manuel Oliveira Reis – 6 meses

Tatiana Salem Levy – 12 meses

Literatura para a Infância e Juventude:

Mafalda Lopes Brito – 6 meses

Poesia:

Miguel Cunha dos Santos Cardoso – 6 meses

Paulo Octávio Nunes Dias Teixeira – 12 meses