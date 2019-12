Albuquerque destaca beleza dos presépios na Casa da Calçada

O presidente do Governo Regional visitou esta terça-feira a Casa da Calçada - Casa Museu Frederico de Freitas: “Temos um espólio cultural que é pouco visitado pelos madeirenses. Não as novas gerações, pois nós temos os serviços educativos nos museus e os jovens aprendem a apreciar o nosso património cultural desde cedo”.

Miguel Albuquerque garante que é uma boa visita, igualmente nesta altura de Natal: “Esta Casa da Calçada, aconselho sobretudo a quem tem crianças. Todos os anos venho, os meus filhos vieram no ano passado e adoraram. Tem os presépios e aproveitam também para conhecer o espólio do Dr. Frederico de Freitas, que é uma colecção notável de mobiliário e peças de artes decorativas. No intervalo das compras e visita às barraquinhas devem dar aqui um salto”.