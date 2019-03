‘Agora é diferente’ leva Rita Andrade a ver espectáculo no Dia Mundial do Teatro

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, vai ver esta quarta-feira a peça do Teatro Feiticeiro do Norte ‘Agora é diferente’, que sobe ao palco pelas 21 horas no Balcão Cristal, na Zona Velha do Funchal.

Trata-se de uma peça que teve estreia no dia 8 de Março, Dia Internacional da Mulher. Rita Andrade vai estar em representação do presidente do Governo Regional e será acompanhada pela Responsável do Serviço de Igualdade de Género, Mariana Bettencourt.

Uma presença que acontece no Dia Mundial do Teatro, que neste 27 de Março se assinala, pelo que o Governo Regional pretende demonstrar, simbolicamente, o seu reconhecimento por esta causa, o Teatro.

Trata-se de um trabalho intimista de teatro documental acerca da transsexualidade, num texto de Ana Cristina Pereira que assenta na história de uma mulher que a jornalista acompanhou ao longo de três anos, período durante o qual mudou de sexo. No fundo, a peça pretende questionar o que é ser homem ou mulher, sensibilizando para a realidade destas pessoas e mostrando que há muitas formas de ser humano.

Além disso, dá a conhecer a história de três pessoas, com percursos e realidades distintas e diferentes formas de encarar a sua identidade.

A autora já teve ocasião de dizer que esta realidade “não é assim tão simples, desde logo porque há pessoas que não se identificam com o sexo com que nascem. Não existem só homens e mulheres, há toda uma variação que cabe no conceito do que é ser intersexo”.

A peça de teatro vai estar em cena até o próximo dia 31 e há a possibilidade de vir a ser representada no continente.