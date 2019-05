‘A Pessoa de Fernando’ em cena no Baltazar Dias

O Teatro Municipal Baltazar Dias recebe esta quinta-feira, dia 30, às 15 e às 19 horas, e sexta-feira, às 15 horas, o espectáculo ‘A Pessoa de Fernando’.

Num contexto ficcional, Fernando Pessoa, bêbado, lê nos astros que nunca mais se deve envolver com Ophélia. Nunca mais lhe deve ver. Nunca mais lhe deve escrever. Porém, este vê-se decidido em enviar uma última carta – tarefa que não está a conseguir realizar. Perturbado pelo descontrolo, o seu desassossego é humanizado, colocando em palavras os seus próprios pensamentos. Eis que, os seus heterónimos invadem, como paródias de eles mesmos, com o intuito de ajudar Pessoa a cumprir esta última tarefa. Será uma Ode Teatral à pessoa de Fernando a partir de vida e obra de Fernando Pessoa com encenação de Diogo Freitas, texto e dramaturgia de Filipe Gouveia, interpretação de Daniel Silva, composição original de Bernardo Bourbom, cenografia de Maria Manada, apoio à cenografia de Raquel Santos, fotografia de Patrícia Ferreira, numa produção da Momento – Artistas Independentes.

Os ingressos para este espectáculo, inserido na Feira do Livro, têm um custo de 5 euros para o público em geral e 3 euros para escolas.