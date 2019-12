‘4Litro’ apresentam disco de estreia na Fnac Madeira

‘Mi Dt50’ é o nome do primeiro álbum de originais dos 4litro. Dia 22 de Dezembro é a data do lançamento oficial na FNAC Madeira, no MadeiraShopping.

O sonho que os acompanha desde há alguns anos, só agora tornou-se realidade. “Optávamos sempre por fazer paródias de músicas conhecidas. ‘Cavar com stylhe’ foi a primeira paródia que nos levou para a parte musical.”, afirmam.

O grupo tem três paródias com marca de um milhão de visualizações no Youtube. O CD de originais vem ao encontro disso mesmo, pois o objectivo é dar uma nova vida às actuações ao vivo.

“Queremos pôr uma banda ao vivo durante as nossas actuações. Dar ao público um espectáculo novo.”, acrescentam.

Este é um álbum de comédia e que segue muito a linha das paródias cuja aceitação do público é sempre excelente. O álbum tem vários estilos musicais que vão desde o pimba ao funk e está já está online em várias plataformas digitais.

Esta será uma apresentação, a partir das 17 horas, com entrada livre, em jeito de ‘showcase’. Já dia 28 será a grande apresentação ao vivo, um espectáculo que acontecerá no Centro de Congressos da Madeira.

“Este evento será muito completo na medida em que, para além da música, não irão faltar os tradicionais momentos teatrais. Queremos dar ao público um espectáculo único de encher o olho a nível artístico, cenográfico e visual”, explicam, incentivando aos interessados.

