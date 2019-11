4ª Edição da Festa Literária Infantil reúne cerca de 180 crianças

A 4.ª Edição da Festa Literária Infantil reuniu, esta sexta-feira, dia 15 de Novembro, no cerca de 180 crianças que frequentam, entre os 8 e 9 anos de idade, das escolas do concelho de Câmara de Lobos, no Museu de Imprensa da Madeira.

O evento visou a promoção da literatura infantil, bem como a sensibilização das crianças e os seus pais/encarregados de educação para a importância da leitura, das artes e da música no desenvolvimento global dos mais pequenos.

A festa contou com o apoio da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, das Direcções regionais da Cultura e da Educação e das escolas do Ensino Básico do concelho de Câmara de Lobos, bem como da empresa ‘Saltos e Trambolhões’.

Para além das actuações de grupos de alunos de várias escolas do Concelho de Câmara de Lobos, o programa incluiu um momento especial de homenagem do Grémio Literário ao escritor Francisco Fernandes, cuja vasta obra e acção a nível da literatura infantil foi motivo de reconhecimento e gratidão do Grémio.

A animação esteve a cargo da ‘Saltos & Trambolhões’, com a participação muito apreciada do ‘Degas’, que fez a alegria dos mais pequenos. A festa terminou com a oferta de livros a todas as crianças.

Sobre o autor

Francisco Fernandes nasceu no Funchal, em 1952. Faz da escrita uma forma de transmitir mensagens. Dedica-se particularmente aos leitores infantojuvenis, junto dos quais procura incentivar o gosto pela leitura e pela escrita criativa. Possui vários títulos no Plano Nacional de Leitura.