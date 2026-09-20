SonhoR conclui rali na 21.ª posição e aponta ao Rali Porto Santo

A equipa SonhoR terminou o Rali Municípios do Funchal e Câmara de Lobos 2026 na 21.ª posição da classificação geral, numa prova condicionada por um problema no sistema de travagem do Renault Clio Rally5 logo na primeira especial.

Em comunicado, refere que a avaria obrigou a equipa a adaptar a condução e a estratégia desde os primeiros quilómetros, procurando manter um ritmo seguro até à chegada ao parque de assistências. O trabalho da equipa técnica permitiu minimizar o problema para a última secção do rali, possibilitando uma melhoria dos tempos nos derradeiros troços.

Apesar das dificuldades e de não ter sido possível tirar todo o potencial do carro, a SonhoR conseguiu completar a prova, terminando também no 6.º lugar do Troféu Eng.º Rafael Costa e no 4.º lugar da Classe RC5/Rally5.

O resultado ficou aquém das expectativas da equipa, que destaca, contudo, a importância de concluir a prova e retirar ensinamentos das dificuldades encontradas para continuar a evolução do projecto.

A SonhoR mantém agora o trabalho de desenvolvimento do Clio Rally5 e admite marcar presença no Rali Porto Santo, última prova da temporada, caso estejam reunidas as condições e os apoios necessários.

A equipa aproveitou ainda para agradecer aos parceiros, patrocinadores, equipa de assistência, familiares, amigos e adeptos pelo apoio prestado ao longo do projecto.