China avança preparativos para missão tripulada à Lua até 2030

A China está a avançar com os preparativos para realizar uma alunagem tripulada até 2030, com progressos tanto no desenvolvimento do seu fato espacial lunar como em estudos sobre estadias prolongadas no espaço, informou no sábado o centro de astronautas do país.

Segundo a agência Xinhua, o desenvolvimento do fato espacial chinês para a alunagem Wangyu está a decorrer sem problemas, estando já implementadas dezenas de tecnologias essenciais, afirmou Zhang Wanxin, especialista do Centro de Astronautas da China, durante uma conferência de engenharia médica aeroespacial em Tianjin.

Desde o início do desenvolvimento da missão em 2020, os trabalhos no Wangyu têm-se concentrado em responder às exigências de operações complexas na superfície lunar e aos desafios colocados por condições ambientais extremas, afirmou Zhang, acrescentando que o fato espacial lunar foi concebido para ser leve, de dimensões reduzidas, altamente eficiente e seguro.

Além do desenvolvimento do fato espacial, a China está também a avançar na investigação sobre a saúde dos astronautas, tendo concluído uma experiência de repouso na horizontal destinada a responder aos desafios de proteção fisiológica associados a estadias prolongadas no espaço e a missões tripuladas de alunagem.

Segundo Qu Lina, especialista do centro, a experiência começou em maio deste ano, com os voluntários foram divididos em diferentes grupos e permaneceram deitados durante 15 ou 30 dias. Durante a experiência, realizaram atividades diárias como comer, lavar-se, dormir, urinar e defecar enquanto permaneciam deitados.

Os resultados mostraram que a experiência protege eficazmente os sistemas ósseo, muscular e cardiovascular humanos e proporcionará apoio técnico para estadias prolongadas no espaço e missões tripuladas de alunagem.

Em 2019, a China conseguiu, com a missão Chang'e-4, a primeira alunagem na face oculta da Lua e, em 2024, trouxe para a Terra, através da Chang'e-6, as primeiras amostras recolhidas naquela região, mantendo o objetivo de enviar astronautas chineses à Lua antes de 2030.